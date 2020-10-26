الخارجية السودانية تعلن ترحيبها بالاتفاق الليبي

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار الدائم والفوري في ليبيا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، إن هذا الاتفاق يأتي بعد الخطوات الإيجابية والبناءة أسهمت فيها أطراف إقليمية ودولية مختلفة.

ولفتت وزارة الخارجية السودانية، إلى أن الأطراف الليبية أبدت قدرا كبيرا من الالتزام على تحقيق السلام ضمن التسوية السياسية للأزمة في ليبيا.

وأشارت الخارجية السودانية، إلى أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة في ليبيا.

وشدّد بيان وزارة الخارجية السودانية، على دعم المكاسب التي تحققت مؤخرا نحو تلك الغاية.

ودعت الخارجية السودانية، كل الأطراف الليبية العمل على تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع، لأجل السلام في ليبيا.

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