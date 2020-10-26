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الاتحاد الأفريقي: الاتفاق “خطوة مهمة نحو إحلال السلام في ليبيا”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت مفوضية الاتحاد الأفريقي، استعدادها لتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الحوار بين الأطراف الليبية، لأجل التوصل إلى حل دائم.

ورحّب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

واعتبر فكي، الاتفاق بخطوة مهمة نحو إحلال السلام في ليبيا.

وأشاد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، بالعمل الذي قامت به لجنتي الحوار،  برعاية أممية.

وأكد فكي، أن الحل الحل السياسي التفاوضي والمصالحة الوطنية، هما القادران على مواجهة التحديات العديدة التي تواجه الشعب الليبي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال- طرابلس”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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