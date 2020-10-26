كتلة نواب برقة بالبرلمان تطالب الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار

رحّبت كتلة نواب برقة بمجلس النواب، باتفاق وقف إطلاق النار الموقع من المسار العسكري، تمهيدا لحل سياسي عادل قابل للاستمرار يؤسس لسلام دائم.

وطالبت الكتلة في بيان لها، من بعثة الأمم المتحدة والأعضاء المشاركين بملتقى الحوار السياسي، الإعلان عن التزامهم بضوابط وقواعد وتعهدات أيضا عليها الالتزام بإعلان آلية اتخاذ القرار بملتقى الحوار السياسي وذلك قبل انطلاق الحوار في ظل القائمة الصادرة بالخصوص وعدم تساوي أعداد ممثلي الأقاليم الثلاثة في ملتقي الحوار السياسي.

وأكدت الكتلة في بيانها، أن التوافق يتطلب المجمعات الانتخابية كل إقليم على حده في اختيار المجلس الرئاسىي ورئيس الحكومة ونائبيه وأيضا الأغلبية البسيطة لكل إقليم في القرارات العامة.

كما أكدت الكتلة، على مرجعية الإعلان الدستوري وتعديلاته ومخرجات برلين وملاحقها وإعلان القاهرة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال- طبرق”.

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