بلدية “جالو” تبحث بحث آلية توزيع الوقود في بلديات الواحات

عقد اجتماع، يوم السبت، لبحث آلية توزيع الوقود ببلديات الواحات بديوان بلدية “جالو”؛ حيث استعرض المشاركون فيه جدول كميات الوقود، الذي تم تحديده الأسبوع الماضي، خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر شركة “البريقة” لتسويق النفط.

وتم الاتفاق على ان يلتزم كل مواطن تعبئة الوقود من المحطات التي تأتي داخل نطاق البلدية المقيم بها؛ على أن تكون الكمية المحدّدة ثلاثة دنانير فقط لأي مواطن اختار التعبئة من خارج نطاق بلديته.

وفي السياق ذاته؛ دعت بلدية أوجلة المواطنين إلى الالتزام بتعبئة الوقود من المحطات التي تقع داخل النطاق الإداري للبلدية.

وحضر الاجتماع عضو المجلس التسييري لبلدية “أوجلة” أبوبكر أعمورة، عضو المجلس التسييري لبلدية “جالو” فرج عقيله، وكيل الديوان بالبلدية السنوسي الفلاح، وعضو المجلس التسييري لبلدية “اجخرة” صالحين عوام.

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