«حزب القماطي»: 3 عضوات منا شاركنا في حوار سياسي نظمته «ستيفاني»

قال مبعوث فائز السراج رئيس “حكومة الوفاق” لدول المغرب العربي، جمعة القماطي، رئيس ما يعرف بـ”حزب التغيير” إن 3 عضوات بحزبه شاركت في الحوار الذي نظمته المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز.

“القماطي” غرد على حساب “الحزب” بموقع “تويتر” اليوم: “شاركن 3 عضوات من حزب التغيير: سهير عاشور، عبير الحراري و فدوى الحضيري في حوار المرأة الليبية الحزبية الذي نظمته بعثة الأممية في ليبيا عبر تقنية الزوم اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020 برأسة “ستيفاني وليامز” وضم حوالي 20 مشاركة وذلك للاستماع إلى توصيات المرأة والأسئلة المطروحة” وفق قوله.

يشار إلى أن حزب التغيير، الذي اقترح له مؤسسه ورئيسه جمعة القماطي شعار “تغيير الإنسان هو مفتاح تغيير الأوطان”، يصنف في ليبيا على أنه من الأحزاب الضعيفة، التي لا تمتلك أي حضور في الشارع، كما أن عدد أعضاء الحزب قليلون جدًا، ولا يوجد أي مؤشر عن عددهم الحقيقي.