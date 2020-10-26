ليبيا الان

بشير السويحلي: «اتفاقيتنا» مع تركيا «خط أحمر»

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم بشير، نجل عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الاستشاري السابق، أن اتفاقيتهم مع تركيا تعد «خط أحمر»، على حد وصفه.

وضرب السويحلي الصغير، والذي يقدم نفسه كمحلل سياسي، خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعرض الحائط كل الاتفاقيات السلمية التي تسعى للسلام في ليبيا، مدعيا أن اتفاقيتهم مع تركيا «خط أحمر»، وفقا لوصفه.

وكان وزير الدفاع المفوض، في «حكومة الوفاق» صلاح الدين النمروش، قد وصف أمس الأحد أنقرة بـ«الحليف التركي»، مشددا على تعزيز التعاون المشترك معها واستمرار برامج التدريب التي تلقاها وسيتلقاها المنتسبون في معاهد التدريب التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق، على حد قوله.

وقال «النمروش»، في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: “إن توقيع الاتفاق المبدئي (5+5) لا يشمل اتفاقية التعاون العسكري مع دولة تركيا حليف الحكومة الشرعية، حيث إنه يجب التركيز على اتفاقيات التدريب الأمني والعسكري، اليوم أكثر من أي وقت مضى خاصة إذا ما تم الالتزام بوقف إطلاق النار وإحلال السلام في ليبيا”، بحسب تعبيره.

وتنص المادة الثانية من اتفاقية وقف إطلاق النار التي وقعتها اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» الجمعة الماضية على “تجميد جميع الاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم المدربين الأجانب إلى حين استلام الحكومة الموحدة مهامها وتكليف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب هذا الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة”.

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اللجنة العسكرية بشير السويحلي تركيا جنيف وقف إطلاق النار

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ينباكي عملاء تركيا علي سحب البساط من تحت اقدامها في ليبيا فلم يعد يختلف ليبيان ان كلاب اردوغان او ما يعرف حزب أخوان المنافقين زعلانين مما حصل من تقدم في جينيف لأنهم ككلاب الجيف تكره الوقوف في الطاهر وتكره ان تتنفس هواء نقي فهؤلاء الحقراء يسعوا لمصلحة تركيا ولو كانت ضد مصلحة شعب ليبيا المغلوب علي آمره

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  • احد كلاب تركيا يهوهو معتز لعلم تركيا ومتجاهلا علم ليبيا فمن تربي علي العبوديه يظل دوماً بشوقا لعصا الجلاد فهذا النذل ابن ذاك الوغد تركي الهوي متناسيا ليبيا وشعبها

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  • مؤخرتك انت وابوك هى الحمراء ياحمار فهى ليست اتفاقية بل ورقة بيضاء وقع عليها السراج وعصابته لا قيمة لها لانها لم تنل موافقة البرلمان اتفووووه عليك غبى فاردوغان الان غرقان وكلب جربان بعد ان تخلى عنه الامريكان واعطوا الضوء الاخضر لمصر لحسم الموقف فى ليبيا بكل الطرق انتهى الدرس ياغبى

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  • المتغطى باردوغان عريان فهو الان كلب جربان فشل فى كل مكان ولبس خوازيق حمراء تكفيه مدى الحياة خازوق ماركة سيسى فى ليبيا وهازوق ماكرون فى شرق المتوسط وهازوق ماركة بوتن فى سوريا وارمنيا وخازوق اقتصادى فى الخليج ولا استبعد ان يقدم على صفقة لتخفيف الضغط عنه ببيع الاخوان وتسليم المطلوبين منهم عربون محبة وندم على الاعتماد على اغبياء اغرقوه

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  • بيشير ابوسحلية الى مؤخرة المعتوه الحمراء الملهلبة من كثرة الخوازيق ويقول فات الميعاد فات فلم نعد نسمع اى نباح من كلاب اردوغان المقربين وتهديداتهم الجوفاء بعد ان عرفوا حجمهم الحقيقى كجرذان تنسحب من كل مكان فى ظل اذمة اقتصادية خانقة وتعاوى الليرة وفشل كل المغامرات الصبيانية لاردوغان فهو مجرد صعلوك يسخر منه الملوك ترامب وبوتن بينفخوه لفترة محدودة حتى ينفجر ويضحكوا عليه حيث يرونه نملة تريد ابتلاع فيل وهذا مستحيل فالفيل ترامب رمز حزبه الجمهورى او حتى الحمار بايدن رمز الحزب الديمقراطى لن يتركوه الا فى السجن التركى بدلا من مئات الالاف الذين سجنهم ظلما

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  • اشرب شاى احمر ياحمار
    وبحسب مراسل موقع sigmalive في تركيا ، فقد اشتكى هذا المواطن لأردوغان من أنه ليس لديه خبز في المنزل ، قائلًا نحن عاطلون عن العمل”.

    فأجابه رئيس تركيا ، قائلاً له إنه وجد ما سمعه مفرطًا وأعطاه علبة شاي وقال له: “اشرب هذا الشاي”.

    وفي الوقت الذي تمر فيه تركيا بأزمة اقتصادية وصحية ، مع انخفاض قيمة الجنيه بشكل مطرد وتجاوز الحالات المصابة بكورونا 2000 حالة يوميًا ، يتعامل أردوغان مع شكاوى المواطنين من الانكماش الاقتصادي من خلال توزيع أكياس الشاي.

    وتحدث الرئيس التركي في تجمع لأصحاب المتاجر وسائقي الحافلات المحتجين ، ووصف مخاوفهم بشأن الاقتصاد بأنها مفرطة، وحاول أردوغان استرضاء المحتجين من خلال تسليمهم أكياس الشاي التي يحملها رجاله.

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  • خدك انت وابوك احمر ياحريم السلطان نحى سروالك لكى تتناك من الاتراك وابوك ابوسحلية وراك

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