تمديد إيقاف العمل أسبوعين في مقرات الشركات التابعة لمؤسسة النفط

طالب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الشركات والجهات والمراكز والمعاهد التابعة للمؤسسة بتمديد إيقاف العمل في المقرات لمدة أسبوعين، واقتصار تواجد العاملين في لجان الطوارئ، وذلك بالحد الأدنى لتسيير الأعمال.

ودخل القرار حيز التنفيذ منذ أمس الأحد، كما أكد صنع الله ضرورة التقيد التام وإتباع إجراءات الوقاية اللازمة، مع الأخذ في الاعتبار وجود العدد الكافي من العاملين لمتابعة وتسيير العمل، حسب كتابه المنشور على صفحة شركة الزويتينة للنفط في موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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وأكد صنع الله، على ما جاء في الكتاب رقم 3018، بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، بشأن تقدير الحاجة لتمديد إيقاف العمل بالمقرات أو العودة للوضع الاعتيادي بالنسبة للشركات التي يتطلب نشاطها ذلك لغرض استئناف الإنتاج وإعادة عمليات التشغيل.

يذكر أن هذا القرار يأتي ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية المتخذة حيال جائحة فيروس كورونا المستجد.

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