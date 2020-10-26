الزادمة يعلن انسحابه من ملتقي الحوار بتونس اعتراضا على بعض الأسماء

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن رئيس لجنة المصالحة بالمجلس الأعلى لقبائل ليبيا، زيدان معتوق الزادمة انسحابه من القائمة المقترحة للمشاركة في ملتقي الحوار السياسي بتونس التي نشرتها البعثة الأممية لدى ليبيا .

الزادمة أوضح في بيان له اطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 عليه أنه من خلال مراجعته للأسماء المقترحة وما ورد من شخصيات جدلية وأخري إخوانية داعمة للإرهاب وغيرها ممن كانت السبب في معانات الليبيين طيلة التسع سنوات الماضية .

ويأتي هذا الإعلان بعد كشف البعثة الأممية عن أسماء المشاركين في الملتقي المقرر عقده خلال الأيام المقبلة.

وتابع الزادمة أن رؤية البعثة غير واضحة في إنهاء المشاكل الليبية، لافتًا إلى أنه هناك من يحاول إعادة تدوير بعض الشخوص غير المرحب بها في المجتمع الليبي، وإطالة أمد الأزمة الليبية.

وقال :” قرار الانسحاب يأتي انطلاقا من المبادئ الراسخة بأن الحل السياسي في ليبيا يبدأ من خلال الالتزام بالثوابت التي خرج من أجلها الجيش والمتمثلة في حربه ضد الإرهاب على كامل التراب الليبي، وطرد المرتزقة وإنهاء أي تواجد للقوات الأجنبية على الأراضي الليبية”.

وأختتم بيانه بالتأكيد على أن هذه المبادئ تشمل دعم الجيش ومساندته في بناء مؤسسة عسكرية قوية تحمي الحدود وتدافع عن الدولة المدنية الليبية المنشودة”.

وأعلنت البعثة الأممية أمس الأحد أسماء المشاركين في ملتقي الحوار السياسي المقرر عقده في تونس خلال الأيام المقبلة.

وضمت القائمة، 75 أسما، من مختلف مدن ومناطق ليبيا، يمثلون كافة التوجهات السياسية والاجتماعية، للمشاركة في الملتقى الذي من المقرر أن تعقد فعالياته يوم 9 نوفمبر المقبل برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي ستبدأ في تنظيم سلسلة اجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي غدا الإثنين.

وجاءت قائمة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي كالتالي:

1. إبراهيم عبد العزيز صهد

2. أبوبكر عويدات عمر

3. أبو بكر عيسى عوض سعيد العبيدي

4. أبو بكر مصباح

5. أحمد الشركسي

6. إدريس يحي البرعصي

7. أكرم الجنين

8. إلهام عبدالله السعودي

9. أم العز الفارسي

10. آمال محمد بوقعيقيص

11. أنس سعيد إدريس

12. بالقاسم محمد النمر

13. بدر علي سليمان موسى

14. تاج الدين محمد الرازقي

15. جازية شعيتر

16. حسن صالح الزرقاء

17. حسين الأنصاري

18. حمد البنداق العبيدي

19. خالد علي الأسطى

20. خالد محمد غليو

21. خديجة عبدالعالي إبراهيم

22. ربيعة عبدالرحمن أبو راص

23. رمضان السنوسي بالحاج

24. زياد دغيم

25. زيدان معتوق الزادمة

26. سعيد صالح كلا

27. سلطانة مسعود المسماري

28. سلوى فوزي الدغيلي

29. سليمان عريبي الأعمى

30. السيدة كامل اليعقوبي

31. صالح محمد مسعود العبيدي

32. عائشة المهدي شلابي

33. عبدالجليل الشاوش

34. عبدالرحمن الشيباني السويحلي

35. عبدالرحمن موسى سليمان العبار

36. عبدالرزاق العرادي

37. عبدالسلام شوها

38. عبدالفتاح سعد حبلو

39. عبدالقادر حسن يحيي

40. عبدالقادر عمر احويلي

41. عبدالله الشيباني الشيباني

42. عبدالله عثمان عبدالله عبدالرحيم

43. عبدالمجيد مليقطة

44. عبدالمطلب إدريس ثابت حمد

45. عزة محمود الصيد

46. علي إبراهيم دبيبة

47. علي حسين أبو نجيب

48. علي عبدالعزيز عبدالسلام علي

49. علي كشير

50. عمر أبو ليفة

51. عمر غيث أبوكدر

52. فاطمة الزهراء أحمد محمد علي لنقي

53. فائق دنه

54. فتحي علي محمد أرحومة

55. فوزي رجب العقاب عبدالله

56. لميس عبدالمجيد بن سعد

57. ماجدة محمد الفلاح

58. مبروكة عبدالهادي القماطي

59. محمد أبو سنينة

60. محمد أبو عجيلة

61. محمد أدم لينو

62. محمد الرعيض

63. محمد العجيلي الحسناوي

64. محمد اللافي

65. محمد تكالة

66. محمد مصباح عقيلة البرغوثي

67. مسعود عمر العرفي

68. مصباح دومة أوحيدة

69. معاذ عبدالحميد المنفوخ

70. منصور ابريك الحصادي

71. موسى فرج

72. نزار كعون

73. هاجر محمد القائد

74. وافية سيف النصر

75. يوسف عبدالسلام الفرجاني