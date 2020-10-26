مؤسسة النفط تعلن إنهاء الإغلاقات في جميع الحقول والموانئ

أعلنت المؤسسة الوطنية النفط، انتهاء الاغلاقات في كافة الحقول والموانئ الليبية اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 26 من شهر أكتوبر 2020م، لافتة إلى أنها قد أعطيت التعليمات للمشغل شركة مليته بمباشرة الانتاج من حقل الفيل النفطي وعودة خام مليته تدريجيا إلى معدلاته الطبيعية خلال الايام القريبة القادمة.

وقال رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، :”لقد فهم الليبيون أن الحصار كان سلبياً للغاية على حياتهم اليومية وهم يدعمون بقوة عودة الإنتاج على أسس صحيحة”.

ودعا صنع الله إلى ضبط الخطاب الإعلامي المتعلق بالإنتاج، مؤكداً أن المصدر الوحيد الموثوق للإعلان عن كميات الانتاج المتوقعة يصدر عن إدارة الانتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط تمشياً مع الترتيبات المعمول بها في اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج النفطي بمنظمة اوبك واوبك بلس.