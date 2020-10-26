«عقيل»: سيظهر علينا «برلمان ستيفاني الموازي» في المرحلة الانتقالية الإضافية

شكك المحلل السياسي الليبي عزالدين عقيل، في ثمار الحوار السياسي المرتقب في تونس، واصفاً إياه بـ”مولود عرفي موازي جديد” على حد قوله.

“عقيل” كتب على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم: “بعد تنصيب الأمريكان والانجليز للمجلس الرئاسي العرفي بالعام 2015، ها هم يفرضون اليوم برلمان عرفي موازي ثالث أسموه بمنتدى الحوار، وسيعمل كجمعية عمومية لشركة الحكم المتحدة، ولسوف يستمر هذا البرلمان الموازي أو الجمعية العمومية، كسلطة رابعة طوال هذه المرحلة الارتجالية، عفواً قصدي الانتقالية الإضافية” على حد قوله.

أضاف “عقيل”: “سيؤول لهذا البرلمان العرفي الموازي مسألة منح الثقة وتمرير حكومته اللي (حيفلطها) في تونس. بحال استخدم برلمان عقيله صبع لقذاف بعملية التمرير ومنح الثقة، وطبعاً ستكون هذه السُنه الحميدة حاضره طوال المرحلة الارتجالية، عذراً قصدي الانتقالية، بمعني انه في كل مرة يمارس فيها برلمان عقيلة أو برلمان الإخوان دراه الكبد، سيظهر لهم برلمان ستيفاني الموازي كضره جديدة متربعه في الحجر، لتقهرهم أشد القهر بتمرير ما يريده البرانيه بسرعة البرق، و دون أدنى نقاش” على حد قوله.

وتابع “عقيل”: “على فكرة، ستيفاني أيضا ممثلة بهذا البرلمان من خلال أحبابها من اللى ايمجرس فيهم التحالف الانجلوساكسوني والأمم المتحدة من عام 11 متع القرن واحد وعشرين، هذا طبعا اذا اعتبرنا أن من تم اختيارهم لتمثيل الدوائر الـ13، ليسوا أحباب البرانيه هم أيضاً، بل تربطهم بهم مجرد صداقة بريئة وبس” وفق قوله.