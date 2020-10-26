«حارس ليبي» ينضم إلى «فريق صومالي»

توصل نادي مقديشو سيتي الصومالي إلى اتفاق مع حارس المرمى الليبي حسين بوشرتيلة، للانضمام لصفوف الفريق خلال هذا الموسم.

وأكد مصادر أن الحارس بوشرتيلة تسلم أمس الأحد، تذكرة الطيران والتأشيرة حتى يتمكن من السفر إلى الصومال.

ومن المقرر أن يسافر الحارس الليبي، يوم الثلاثاء المقبل، إلى الصومال عبر مطار القاهرة الدولي في مصر.

ولعب حسين بوشرتلية، لعدد من الأندية الليبية، منها في الدوري الممتاز «دارنس» و«الأندلس» إلى جانب أندية في الدرجات الأدنى منها الأفريقي وبنغازي الجديدة.

ونادي مقديشو سيتي هو بطل الدوري الصومالي، ويشارك في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية».