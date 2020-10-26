ليبيا الان

«حارس ليبي» ينضم إلى «فريق صومالي»

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

توصل نادي مقديشو سيتي الصومالي إلى اتفاق مع حارس المرمى الليبي حسين بوشرتيلة، للانضمام لصفوف الفريق خلال هذا الموسم.

وأكد مصادر أن الحارس بوشرتيلة تسلم أمس الأحد، تذكرة الطيران والتأشيرة حتى يتمكن من السفر إلى الصومال.

ومن المقرر أن يسافر الحارس الليبي، يوم الثلاثاء المقبل، إلى الصومال عبر مطار القاهرة الدولي في مصر.

ولعب حسين بوشرتلية، لعدد من الأندية الليبية، منها في الدوري الممتاز «دارنس» و«الأندلس» إلى جانب أندية في الدرجات الأدنى منها الأفريقي وبنغازي الجديدة.

ونادي مقديشو سيتي هو بطل الدوري الصومالي، ويشارك في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية».

الوسوم

حارس مرمى رياضة فريق صومالي كرة القدم

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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