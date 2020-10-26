العرادي: لن أترك مقعدي شاغرا في حوار تونس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عبدالرزاق العرادي القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين – المصنفة من قبل مجلس النواب كمنظمة إرهابية – أتشرف بالانضمام لأي جهد وطني يمكنني من تقديم شيء لصالح هذا الوطن، في إشارة إلى ملتقي تونس .

وأضاف العرادي في تدوينه له عل حسابه الشخصى بموقع الفيسبوك، سيكون وجودي ضمن فريق الحوار تكليفا أتحمل تبعاته لأجل وطني الذي يستحق منا الكثير.

وأوضح أن ” بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أبلغتني بتسميتي كعضو في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي سيعقد في تونس مطلع الشهر القادم وقد سبق وأن وجهت لي البعثة الدعوة لحضور ملتقى غدامس الذي كان من المقرر عقده في أبريل 2019 .

وزعم العرادي أنه لم أعتد السعي للمناصب ولا أنظر إلى المسؤوليات الثقال على أنها سلم للغنائم، أو فرصة لزيادة الجاه، حسب وصفه .

وتابع، لقد تعهدت إبان المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بعدم الترشح لأي منصب وقد وفّيت وللحمد لله، وها أنذا أكرر ذات التعهد بعدم الترشح لأي منصب.

لم أتطلع لعضوية هذا الحوار ولم أسع إليه، وودت لو أنني أعفيت، لكنني أرفض مبدأ الغياب، ولا أسمح لنفسي بترك مقعدي شاغرًا، متابعًا، سأبذل قصارى جهدي، واضعا نصب عيني مرضاة ربي ثم العبور بهذا البلد المكلوم إلى بر الأمان.