بعد إستئناف العمل بحقل الفيل.. مؤسسة النفط تعلن رفع حالة القوة القاهرة عن كافة الحقول والموانئ الليبية

ليبيا – أعلنت المؤسّسة الوطنية للنفط رفع حالة القوّة القاهرة عن حقل الفيل والانتهاء الشامل للإغلاقات في كافّة الحقول والموانئ الليبية.

المؤسّسة أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى أنه واعتبارًا من اليوم الإثنين سيتم انتهاء الإغلاقات في كافة الحقول والموانئ الليبية، وقد أعطيت التعليمات للمشغّل شركة مليته بمباشرة الإنتاج من حقل الفيل النفطي، وعودة خام مليتة تدريجيًا الى معدلاته الطبيعية خلال الأيام القريبة القادمة.

وفي هذا الخصوص، صرح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط طرابلس مصطفى صنع الله قائلًا: “لقد فهم الليبيون أن الحصار كان سلبيًا للغاية على حياتهم اليومية، وهم يدعمون بقوة عودة الإنتاج على أسس صحيحة ”

وشدد صنع الله على أهمية ضبط الخطاب الإعلامي المتعلق بالإنتاج، مؤكدًا أن المصدر الوحيد الموثوق للإعلان عن كميات الإنتاج المتوقعة يصدر عن إدارة الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط، تماشيًا مع الترتيبات المعمول بها في اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج النفطي بمنظمة أوبك وأوبك بلس.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية