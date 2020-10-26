انتهاء الإغلاقات في جميع حقول وموانئ النفط الليبية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة “القوة القاهرة” عن حقل “الفيل”، اعتبارًا من اليوم الاثنين، وانتهاء الإغلاقات في كافة الحقول والموانئ الليبية.

وقالت “المؤسسة”، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية، إنها أعطت التعليمات للمشغل شركة “مليته”، بمباشرة الإنتاج من حقل “الفيل” النفطي، وعودة “خام مليته” تدريجيًا إلى معدلاته الطبيعية، خلال الأيام القريبة القادمة.

وفي هذا الصدد، شدّد رئيس مجلس الإدارة بـ”المؤسسة” على أهمية ضبط الخطاب الإعلامي المتعلق بالإنتاج؛ مؤكدًا أن المصدر الوحيد الموثوق للإعلان عن كميات الإنتاج المتوقعة هو إدارة الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط، تماشيًا مع الترتيبات المعمول بها في اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج النفطي بمنظمة “أوبك وأوبك بلس”.

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