مستغلاً ليبيا.. قلق إيطالي من حصول “أردوغان” على مفاتيح تدفق المهاجرين

علقت صحيفة “افينير” الإيطالية على التدريبات التي تقدمها قوات تركية لعناصر تابعة لقوات خفر السواحل التابعة لحكومة الوفاق؛ مشيرة إلى أن “الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد حصل بهذه الطريقة على مفاتيح تدفق المهاجرين إلى أوروبا وأصبح في يديه سلاح قوي للابتزاز”.

وفي ذات السياق، قالت صحيفة “ال مانيفيستو”، في تناولها لخبر التدريبات، تحت عنوان “دفة المهاجرين في ليبيا بيد أردوغان”: “في حال كان هدف الأتراك تحقيق تفوق في الملف الليبي وصفع الإيطاليين، فما كان بوسعهم فعل أفضل من إعلان سيطرتهم على تأمين السواحل الليبية”، في إشارة إلى نوايا تركية خفية وراء هذه التدريبات.

وشكّلت الصور، التي نشرتها وزارة الدفاع التركية بعد ساعات من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، السبت، خرقًا علنيًا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع الجمعة في جنيف.

ونصت النقطة الثانية من بنود الاتفاق على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب؛ إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، على أن تكلف الغرفة الأمنية المشكّلة بموجب هذا الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.

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