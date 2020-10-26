«مكافحة الأمراض»: 1210 إصابة جديدة بـ«كورونا» و6 حالات وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1210 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 784 مصابا في حين توفى 6 آخرين، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا