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«مكافحة الأمراض»: 1210 إصابة جديدة بـ«كورونا» و6 حالات وفاة

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1210 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 784 مصابا في حين توفى 6 آخرين، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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