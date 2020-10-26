«مكافحة الأمراض»: 1210 إصابة جديدة بـ«كورونا» و6 حالات وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1210 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد.
وتماثل للشفاء 784 مصابا في حين توفى 6 آخرين، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1210 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد.
وتماثل للشفاء 784 مصابا في حين توفى 6 آخرين، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
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