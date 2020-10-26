«صنع الله»: رفعنا «القوة القاهرة» عن حقل الفيل وأصدرنا تعليماتنا لـ«مليته» بمباشرة الإنتاج

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله، رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل النفطي وانتهاء الإغلاقات في كافة الحقول والموانئ الليبية.

وقالت المؤسسة في بيان لها الإثنين، إنها أصدرت التعليمات لشركة مليته، بمباشرة الانتاج من حقل الفيل النفطي، وعودة خام مليته تدريجيا إلى معدلاته الطبيعية خلال الأيام القادمة، موضحة أن حصار الحقول النفطية الأشهر الماضية، أثر سلبا على حياة المواطنين المعيشية، على حد قوله.

من جهته، أكد رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، أن المصدر الوحيد للإعلان عن كميات إنتاج النفط، هو إدارة الانتاج بالمؤسسة ، تماشيا مع الترتيبات المعمول بها في اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج النفطي بمنظمة أوبك وأوبك بلس، وفق قوله.