«الواحة» للنفط: بدء ضخ الخام من حقل السماح إلى ميناء السدرة مرهون بعاملين

قال مصدر مسؤول بشركة الواحة للنفط إن ضخ الخام من حقل السماح إلى ميناء السدرة سوف يبدأ فور اكتمال أعمال صيانة خط الأنابيب الواصل بين الحقل ومحطة «القطار» للنفط الخام.

وأضاف المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، أنه من المنتظر الوصول بإنتاج حقل السماح إلى 40 ألف برميل يوميا بشكل «تدريجي» بعد اكتمال أعمال تلك الصيانة. لكنه أشار إلى صعوبة الإعلان عن موعد محدد لضخ الخام، وقال إن ذلك «مرهون باكتمال أعمال الصيانة ووصول أول ناقلة إلى ميناء السدرة والبدء في سحب المخزون.

وأوضح أن الكوادر الفنية والهندسية ‏بحقل «السماح» النفطي أنجزت حتى الآن 80% من أعمال صيانة وتدعيم خط نقل النفط الخام الواصل بين الحقل ومحطة «القطار»، الأمر الذي يعزز ضخ الخام إلى ميناء «السدرة النفطي».

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كما كشف المصدر نفسه عن قيام العاملين بالشركة بتغيير الوصلات في الخط رقم «32» وهو من الخطوط الاستراتيجية الرئيسية بشركة «الواحة»، لافتًا إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة التأهيل والحفاظ علي المكامن الإنتاجية التي وضعتها لجنة الإدارة بشركة «الواحة» خلال فترة التوقف التام.

إلى ذلك، دعا رئيس مجلس إدارة شركة «الواحة» أحمد عمار، إلي ضرورة تكاتف الجهود خلال الفترة «العصيبة» الحالية، والالتزام بتطبيق الخطة الاحترازية لمجابهه «كورونا» بكل مواقع الشركة ضمانًا لسلامة الجميع وعودة الإنتاج بأقل أضرار وعراقيل فنية، حسب المصدر.

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