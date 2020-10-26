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“انزعاج واستغراب”.. ردود فعل متسارعة على “قائمة” حوار تونس

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

إرضاء كافة الأطراف والشرائح في ليبيا، غاية لم تدركها البعثة الأممية للدعم في ليبيا بعد؛ إذ وُوجه إعلان “ستيفاني وليامز”، بشأن انطلاق المشاورات السياسية وإعلان أسماء المشاركين الـ75؛ برفض من قبل أطياف سياسية وعسكرية، وتشكيك في عدد من الأسماء المشاركة في هذا الحوار، الذي سينطلق اليوم الاثنين، الـ26 من أكتوبر، عبر الاتصال المرئي، يعقبه لقاء مباشر، في التاسع من نوفمبر المقبل، في العاصمة التونسية.

وسارعت “غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة”، التابعة لـ”الوفاق” إلى إصدار بيان؛ عبّرت فيه عن استغرابها من الأسماء المطروحة في قائمة الحوار، متسائلة عمن اختار هذه الأسماء< داعية المبعوثة بالإنابة “ستيفاني وليامز” إلى الكفّ عما وصفته بـ”العبث بمصير الليبيين”، مؤكدة أنها لا تملك الحق في فرض أي شيء غير مرغوب فيه من ناحية “الغرفة”.

وأكدت “الغرفة” ضرورة إشراك القوات المساندة الموجودة على الأرض في أي حوار قادم؛ محذّرة من أن النتائج ستكون وخيمة وغير مقبولة.

وأصدرت “قوة حماية طرابلس” بيانًا استغربت فيه من قائمة أعضاء الملتقى، قائلة إنها تحمل العديد من الأسماء الجدلية، التي تسببت في خراب البلاد؛ معربة عن رفضها للقائمة التي قالت إنه من الأولى أن تصدر عن مكتب النائب العام، بدلاً من البعثة؛ مطالبة إياها بالعدول عن هذه القائمة، واختيار من يمثل الشعب بعيدًا عن المحاباة، ولو كان ذلك باستفتاء الشعب نفسه.

من جهتها، أصدرت “الهيئة الطرابلسية” بيانًا قالت فيه إنها فوجئت كما فوجئت الكثير من النخب ومؤسسات المجتمع المدني في طرابلس، من اختيار البعثة لمجموعة أشخاص؛ البعض منهم ساهم في تفاقم الوضع السياسي والاقتصادي، والبعض الآخر ساهم في دمار مدن وقتل أرواح وتهجير سكان وبثّ الفرقة بين الليبيين.

وعبّرت “الهيئة” عن انزعاجها من تجاهل البعثة لدور مدينة طرابلس ومنظمات المجتمع المدني، واصفة آلية اختيار الأسماء بأنها مصادرة للصوت المدني في العاصمة، وأنها تعيش حقبة وصاية يتم فيها تجاهل هذا الصوت والتوجيه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الشكل الذي تريده البعثة دون أن يكون لأهل مدينة طرابلس دور في تقرير مصيرهم.

وكانت البعثة قد وجّهت دعوة إلى 75 مشاركة ومشاركًا من ليبيا، يمثلون كافة أطياف المجتمع الليبي السياسية والاجتماعية؛ للانخراط في أول لقاء للملتقى السياسي الليبي الشامل عبر آلية التواصل المرئي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • قال تعالى  : إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .
    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنَّه بئس الضجيع   ، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئست البطانة   )   
    عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( «أربع من كنَّ فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهنَّ كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدَّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر» )) 

    هؤلاء الخونة بيادق الفتنة في ليبيا لعنهم الله باعوا شرفهم من أجل حفنة من الدولارات
    مقولة: من الأفضل أن يكون أمامك أسد مفترس على أن يكون وراءك كلب خائن

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