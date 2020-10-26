«الرعيض»: «البعثة» لم تخترني وأشارك في «الحوار» ممثلا عن مصراتة

أكد عضو مجلس النواب المقاطع، محمد الرعيض، أنه يشارك في الحوار السياسي الجاري ممثلا لدائرته مصراتة، مشيرا إلى أن البعثة لم تختره للمشاركة.

وقال الرعيض، في تصريحات صحفية: “كثرة المشاركين في الحوار الجاري قد تكون عائقا لأنه لن تتسنى للجميع الفرصة للمشاركة في النقاش، كما أننا نرحب بكل المشاركين ولا اعتراض على أحد فالوطن للجميع”، على حد قوله.

وأضاف “يعقد غدا اجتماع واحد عن بعد من 10:30 صباحا إلى 6:30 مساء، ثم في 8 نوفمبر يبدأ الحوار المباشر في تونس وينتهي في 14 نوفمبر”.

وتابع “طالبنا البعثة بألا يشغل المسؤولون بمجالس النواب والاستشاري والرئاسي أي منصب جديد بعد أن أثبتوا فشلهم في المرحلة السابقة، كما أن التمثيل الجغرافي أمر لا مفر منه في توزيع المناصب ونتمنى اختيار الأكفأ أيا كانت مدينته”.

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، قد أعلنت انطلاق المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي سوف يبدأ أولى اجتماعاته اليوم الاثنين عبر آلية الاتصال المرئي، على أن ينطلق اللقاء المباشر يوم 09 نوفمبر في العاصمة التونسية.

ووجهت البعثة الأممية دعوة لـ 75 مشاركة ومشاركا من ربوع ليبيا، قالت إنهم يمثلون كافة أطياف المجتمع الليبي السياسية والاجتماعية للانخراط في أول لقاء للملتقى السياسي الليبي الشامل عبر آلية التواصل المرئي، مشيرة إلى أن عملية الاختيار جاءت بناءً على مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل.

وأضافت البعثة في بيان لها أن هذه المجموعة تضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى القوى السياسية الفاعلة من خارج نطاق المؤسستين، وفي ظل التزام راسخ بالمشاركة الهادفة للمرأة والشباب والأقليات بحيث يكون الحوار شامل لكافة أطياف ومكونات الشعب الليبي.

وأوضحت أن اللقاء الأول يتيح لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي -عبر الاتصال المرئي- الاطلاع على آخر المستجدات في المسارات الاقتصادية والعسكرية ومسار حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وكذلك سوف يستمعون إلى التوصيات التي نتجت إلى الآن عن الاجتماعات التي عقدتها الممثلة الخاصة للأمين العام مع ممثلين عن المجتمع الليبي من البلديات والنساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني.