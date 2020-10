ليبيا – علّق الناطق باسم البعثة الأممية في ليبيا جان علم على الأخبار المتداولة فيما يخصُّ تصريحًا للمبعوثة الأممية ستيفاني وليامز تزعم فيه أنّ “حفتر لم يوقع أيّ اتفاقية لوقف إطلاق النار”.

الناطق باسم البعثة الأممية أكّد في تصريح لقناة “218” أنّ وليامز لم تذكر في أي تصريح لها أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر قد رفض التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في جنيف.

ونفى علم كل ما تداولته وسائل إعلام محلية حول رفض القائد العام للقوات المسلحة التوقيع على الاتفاق ونسبته إلى ستيفاني، مؤكدًا أن وفد القيادة العامة للجيش في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، قد وقع على الاتفاق بتفويض من المشير.

Share and Enjoy ! 0 Shares

The post البعثة الأممية تنفي الأخبار المنسوبة لها حول رفض المشير حفتر التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية