الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الأثنين

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سقوط أمطار متفرقة من حين لأخر اليوم الاثنين، على بعض مناطق الشمال (المنطقة من الخمس إلى سرت وبعض الدواخل- منطقة الخليج والجبل الأخضر).

وقال المركز، إن الفرصة تكون جيدة يوم الغد على أغلب مناطق الشمال الغربي يصحبها خلايا من السحب الرعدية مع انخفاض في درجات الحرارة ورياح شمالية غربية نشطة السرعة على مناطق الساحلية تسبب اضطراب حالة البحر بداية من مساء الغد. وتشمل فرصة سقوط الأمطار يوم الأربعاء مناطق الشمال الشرقي.

وأوضح أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال تتراوح ما بين (22-27) م، وتكون ما بين (27-32) م على مناطق الوسط والجنوب. وتسجل الحرارة انخفاض بداية من يوم الغد على أغلب مناطق الشمال الغربي وغدامس والحمادة.