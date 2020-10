عقوب يستعرض لرئيس المنظمة الليبية للتنمية الوضع الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا

ليبيا – استقبل وزير الصحّة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا سعد عقوب رئيس المنظمة الليبية للتنمية صلاح اشهوب، وذلك في مقر وزارة الصحة بالبيضاء.

اللقاء تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة أوجه التعاون المشترك بين وزارة الصحة والمنظمة في عدة مجالات صـحية، وأهمها إعداد مرشدين متطوّعين للتوعية بشأن الوقاية من فيروس كورونا، كما قدمت المنظمه مقترحًا حول إعداد مرشدين متطوعين للتوعية في مجال التبرع بالدم وسبل تطويرها، والتحضيرات المشتركة ما بين وزارة الصحة والمنظمة.

واستعرضت المنظمة الهجمة الإعلامية الموجهة ضد وزارة الصحّة والعاملين الصحيين في البلاد، ودور المجتمع المدني في نشر الحقائق ومواجهة الشائعات والأكاذيب.

وأكد وزير الصحّة خلال اللقاء على دراسة كافة المقترحات المقدمة من قبل المنظمة الليبية للتنمية ودمجها مع الخطط الموضوعة من قبل وزارة الصحة لصد أي موجة محتملة لانتشار جائحة كورونا، في ظل الدعم المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء لتجهيز المستشفيات ومراكز العزل وإمكان زيادة عدد الفحوصات المخبرية.

كما استعرض وزير الصحّة خلال اللقاء الواقع الصحي الليبي والموقف الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا والاصابات وحالات الشفاء التي تتحقق وفق استخدام البروتوكولات العلاجية، مبينًا أهمية القررات التي اتخذتها وزارة الصحة واللجنة العليا والاستشارية، كغلق الحدود وحظر التجوال والحجر الصحي وتخصيص المستشفيات الخاصّة بالحجر والعلاج.

وفي نهاية الاجتماع قدّم رئيس المنظمة الليبية للتنمية صلاح اشهوب والوفد المرافق له درعًا تذكاريًا لوزير الصحة ممثلًا عن كافّة العاملين بالقطاع الصحي؛ تقديرًا لجهوده الحثيثة والمتواصلة في التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

