المرعاش : نستبعد تشكيل قوات أممية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

ليبيا – استبعد المحلل السياسي كامل المرعاش تشكيل قوات أممية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، الذي تم التوصل إليه في جنيف؛ لأن سمعة القوات الأممية تاريخيًا ليست طيبة، وعادة ما تتحول إلى قوة استعمارية.

المرعاش وفي تصريحات لـ”راديو سبوتنيك” أمس الأحد أوضح أن قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق يمكنها أن تقوم بهذه المهمة على نحو أفضل.

وأضاف أن الضمانات التي تحدث عنها المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار أمر مهم جدًا.

المحلل السياسي أشار إلى أنّ البنود التي تم التوقيع عليها في جنيف والتي تتضمن رحيل الوجود الأجنبي وتجميد عمل العسكريين الأتراك وخروجهم من ليبيا، يستلزم تشكيل لجان للإشراف على تنفيذه.

