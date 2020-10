ليبيا – حذّر وزير الثقافة السابق في الحكومة الليبية خالد نجم من مشاركة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، العضو المؤسّس في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان عبدالرزاق العرادي في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي أعلنت عنه البعثة الأممية أمس الأحد.

نجم وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أمس الأحد، اتهم العرادي بإفساد المشهد السياسي كونه أول من طرح قانون العزل السياسي في أروقة المجلس الانتقالي في شهر 7-2011، وحدث جدل وعراك مع عضو المجلس الانتقالي السابق فتحي البعجة الرافض للعزل، ورحل الملف إلى الموتمر الوطني بتعليمات من مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس.

وأضاف قائلًا: “العرادي ما دخل مجلسًا إلا وفي جعبته الدسائس، فهو أول من دسّه ودلّس في أروقة الانتقالي آنذاك وأفسد المشهد في بداية فبراير”.

وإختتم نجم قائلاً : “العرادي دسَّ المادة 30 في الإعلان الدستوري والتي نعاني تبعتها إلى الآن، كما دلّس على أعضاء الانتقالي في قضايا الجيش والمكتب التنفيذي”.

Share and Enjoy ! 0 Shares

The post محذّرًا من مشاركة العرادي في حوار تونس.. نجم: ما دخل مجلسًا إلا وفي جعبته الدسائس first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية