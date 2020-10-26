إصابات كورونا في ليبيا تصل إلى 57223 حالة و801 حالات وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الاثنين، تسجيل 6 حالات وفاة، و1210 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأضاف المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، أن إجمالي إصابات كورونا في ليبيا وصل إلى 57223 حالة، و801 حالات وفاة.

وأوضح المركز أنه استلم عدد (3815) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1504) عينة

2.مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (137) عينات

3.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1100) عينة

4.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (10) عينات

5.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (278) عينة

6.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (135) عينة

7.مختبر المركز الوطني لصحة الحيوانية عدد (200) عينة

8.مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (2) عينة

9.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (141) عينة

10.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (84) عينة

11.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (4) عينات

12.مختبر فرع المركز تازربو عدد (13) عينة

13.مختبر فرع المركز زواره عدد (7) عينات

14.مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (200) عينة

وأشار المركز إلى أنه بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

وأضاف المركز أن الإحصاءات العامة كالتالي:

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 57223

2.الحالات النشطة : 24907

3.المتعافين : 31515

4.الوفيات : 801

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