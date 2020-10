دغيم: أغلم من دعتهم البعثة لحوار تونس سياسيون ممثلون لأحزاب أو شخصيات مؤثرة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب زياد دغيم إنّ الملتقى السياسي في تونس حول الأزمة الليبية تقرّر عقده في الـ 9 من شهر نوفمبر المقبل.

دغيم الذي وُجّهت له دعوة للمشاركة، توقّع في تصريح خاصّ لموقع “العين الإخبارية” أمس الأحد أن تسفر الأيام المقبلة التي تسبق عقد الاجتماع عن إزالة الغموض الذي يكتنف الحوار السياسي في تونس؛ لضمان انعقاد ونجاح الملتقى.

وقال إنه من المقرّر أن يشارك في الملتقى، 13 من أعضاء البرلمان ، و13 من مجلس الدولة الاستشاري ، بالإضافة إلى 13 سيدة ليبية، و39 شخصًا من المستقلين.

وحول آلية اختيار المشاركين، كشف عضو البرلمان أن البعثة الأممية هي من اختارت الذين سيمثلون ليبيا في الملتقى السياسي من مرجعيات مختلفة، بينهم تكنوقراط ونواب وأعضاء من مجلس الدولة، وأغلبهم سياسيون ممثلون لأحزاب أو شخصيات مؤثرة.

