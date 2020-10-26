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«النعمي»: مفاوضات «5+5» أشبه بـ«وعد بلفور» وستؤدي بنا إلى «مذابح» مثل «البوسنة»

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شبه عبد الحميد النعمي، وزير الخارجية الأسبق في ما تعرف بـ”حكومة الإنقاذ” مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″ في جنيف بـ”سايكس بيكو” و”وعد بلفور” وفق تعبيره.
“النعمي” كتب على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الإثنين، قائلاً: “قراءة 5+5.. قراءة الوثائق الدولية يتم على ضوء الوثائق المشابهة. لذلك لا بد من قراءة 5+5 على ضوء سايكس بيكو ووعد بلفور والطائف وخاصة اتفاقية دايتون التي قادت الى مذابح سريبرينيتسا وتقسيم البوسنا” وفق زعمه.
أضاف “النعمي” قائلاً: “يجب قراءة المشهد أيضاً إلى السياق العام: الكم الهائل من العملاء والخونة، غباء المفاوض المحلي، انشغال الحليف الاقليمي، لا مبالاة القوى السياسية. الاقرب إلى ذهني اليوم مذابح المسلمين في البوسنة” على حد تعبيره.
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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • نعمي خليك في حالك وكفاك تهبيك وتفتفيت ليبيا فيها رجال مخلصين سيعملون المستحيل لتبقي ليبيا واحدة امنة

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