«النعمي»: مفاوضات «5+5» أشبه بـ«وعد بلفور» وستؤدي بنا إلى «مذابح» مثل «البوسنة»

شبه عبد الحميد النعمي، وزير الخارجية الأسبق في ما تعرف بـ”حكومة الإنقاذ” مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″ في جنيف بـ”سايكس بيكو” و”وعد بلفور” وفق تعبيره.

“النعمي” كتب على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الإثنين، قائلاً: “قراءة 5+5.. قراءة الوثائق الدولية يتم على ضوء الوثائق المشابهة. لذلك لا بد من قراءة 5+5 على ضوء سايكس بيكو ووعد بلفور والطائف وخاصة اتفاقية دايتون التي قادت الى مذابح سريبرينيتسا وتقسيم البوسنا” وفق زعمه.

أضاف “النعمي” قائلاً: “يجب قراءة المشهد أيضاً إلى السياق العام: الكم الهائل من العملاء والخونة، غباء المفاوض المحلي، انشغال الحليف الاقليمي، لا مبالاة القوى السياسية. الاقرب إلى ذهني اليوم مذابح المسلمين في البوسنة” على حد تعبيره.