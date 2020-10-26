«النعمي»: مفاوضات «5+5» أشبه بـ«وعد بلفور» وستؤدي بنا إلى «مذابح» مثل «البوسنة»

شبه عبد الحميد النعمي، وزير الخارجية الأسبق في ما تعرف بـ”حكومة الإنقاذ” مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″ في جنيف بـ”سايكس بيكو” و”وعد بلفور” وفق تعبيره.
“النعمي” كتب على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الإثنين، قائلاً: “قراءة 5+5.. قراءة الوثائق الدولية يتم على ضوء الوثائق المشابهة. لذلك لا بد من قراءة 5+5 على ضوء سايكس بيكو ووعد بلفور والطائف وخاصة اتفاقية دايتون التي قادت الى مذابح سريبرينيتسا وتقسيم البوسنا” وفق زعمه.
أضاف “النعمي” قائلاً: “يجب قراءة المشهد أيضاً إلى السياق العام: الكم الهائل من العملاء والخونة، غباء المفاوض المحلي، انشغال الحليف الاقليمي، لا مبالاة القوى السياسية. الاقرب إلى ذهني اليوم مذابح المسلمين في البوسنة” على حد تعبيره.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24
أضف تعليقـك