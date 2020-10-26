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بلدية تاجوراء: نشيد بالإرث التاريخي بين تاجوراء والعثمانيين الذين ساهموا في تحرير طرابلس

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – استقبل عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية واللجنة المشرفة على شؤون مسجد مراد آغا، ومن وصفوا بـ”أعيان تاجوراء”، وممثّل مجلس الدولة عن تاجوراء، ومكتب أوقاف طرابلس، ومكتب أوقاف تاجوراء ومختار المحلة، أمس الأحد سفيرَ تركيا لدى الرئاسي سرحات أكسين والوفد المرافق.

جانب من إجتماع بن عطية مع سفير تركيا لدى الرئاسي

المجتمعون ناقشوا وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لبلدية تاجوراء إمكانية صيانة وإعادة تجهيز مسجد مراد آغا معتبرين بأنه “رمزية تاريخية” للعلاقة بين أهالي تاجوراء و إرث تاريخي مهم في إشارة منهم إلى حقبة الاستعمار العثماني، الذين زعم المجتمعون أن العثمانيين ساهموا في تحرير طرابلس من فرسان القديس يوحنا على حد زعمهم.
وبحث الاجتماع إمكانية مساهمة ودعم المستثمرين الأتراك في المرحلة المقبلة في بعض المشاريع داخل نطاق البلدية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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