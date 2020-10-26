الدرسي: كان على البعثة أن تختار لجنة الحوار السياسي بطريقة مدروسة وليس بشكل عشوائي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إنّ الشعب الليبي يهمه أن تحقّق اجتماعات الحوار السياسي تطلّعاته، مشيرًا إلى أنّ اجتماعات العسكريين الليبيين حسمت 80% من المشكلة.

الدرسي وفي تصريح لصحيفة “اليوم السابع” المصرية أمس الأحد أوضح أنّ الأسماء المشاركة في الحوار السياسي لا أحد يعرف معايير اختيارهم من قبل البعثة الأممية وتغييب لشخصيات لها تأثير كبير.

وانتقد تهميش شخصيات وزانة في المنطقة الشرقية لصالح أسماء ليس لها أي تأثير أو وزن، مستبعدًا وجود آلية واضحة ومحدّدة لاختيار الشخصيات المشاركة.

الدرسي أكد أن البعثة الأممية كان من المفترض أن تختار لجنة الحوار السياسي بطريقة مدروسة وليس بشكل عشوائي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية