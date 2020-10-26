السلامة الوطنية تحذر المواطنين في بني وليد من مخلفات الحرب

حذر مكتب هيئة السلامة الوطنية في بني وليد والوحدات التابعة له، اليوم الإثنين، المواطنين في المزارع، من مخلفات الحرب الموجودة بالوادي بسبب سيلان الوادي في الفترة الماضية، منبها إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر

وطالب مكتب هيئة السلامة الوطنية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن وجود أي جسم غريب داخل وادي المدينة وعدم لمسه أو الاقتراب منه.

من جانبه دعا مكتب الزراعة في بني وليد، المواطنين لضرورة انتظار الوقت الأنسب للرعي، وذلك بنمو النباتات الرعوية من أجل الحفاظ على المرعى والوادي من ظاهرة التصحر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24