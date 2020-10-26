ليبيا تقاوم الوباء بمزيد من تدريب الأطباء وحملات التوعية

كثفت السلطات الطبية في ليبيا من معدلات تدريب الأطباء والاختصاصيين، بمساعدة منظمات دولية، على كيفية التصدي لـ«كوفيد – 19»، بينما تتصاعد نسبة الإصابات بالفيروس مسجلة أرقاماً تقارب الألف حالة يومياً في غالبية المدن والبلدات. وبحسب إحصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض قفز العدد التراكمي للإصابات إلى أكثر من 55 ألف حالة، وتعافى 29965. بينما توفي 800 آخرون، وسط أجواء من الخوف من تفاقم الأوضاع بالبلاد.

وقال المركز الوطني إنه نظم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، دورة تدريبية لفرق الرصد والاستجابة السريعة حول المستجدات في جائحة «كورونا»، مشيراً إلى أن هذه الدورة تعد من ضمن سلسلة متواصلة ينظمها المركز بالتعاون مع المنظمة، وتتناول عدداً من الموضوعات الهامة حول الفيروس. وتهدف الدورة، وفقاً للمركز، إلى تعزيز القدرات الوطنية في مواجهة الأوبئة التي تحدث على الصعيد العالمي ويتم خلالها تعريف المشاركين بأدوات وأنشطة تقصي الجائحة والتعامل معها.

في السياق ذاته، انتهى المركز من الإشراف على تدريب 200 عنصر طبي مقسمين إلى خمس دفعات على مستوى ليبيا، سواء في اجتماعات مغلقة بالمركز أو عبر نقل المحاضرات على شبكة الإنترنت (أونلاين) لـ14 مدينة ليبية منها زوارة وصبراتة والزاوية وطرابلس والخمس ومصراتة وسرت وبنغازي والبيضاء. ونوه المركز بأن هذه الدورات تهدف إلى «تطوير أداء الأطباء وكيفية التعامل مع حالات جائحة كورونا، وللرفع من مستوى جهوزيتهم لتقديم الخدمات الصحية اللازمة للمرضى».

وفيما جاءت طرابلس على قائمة الإصابات بـ448 حالة، مقارنة بباقي المدن، أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة كورونا ببلدية مصراتة، تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس، مضيفة أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن تماثل 47 حالة للشفاء. وفي وقت تم الكشف عن إصابة 3 أطباء بمستشفى ابن سينا بمدينة سرت، أثنى رئيس المجلس التسييري للبلدية سالم عامر، على الأطباء والعناصر الطبية المساعدة والكادر الإداري بالمستشفى «على ما يبذلونه من جهود لتقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية لكافة المرضى والمترددين عليه بالبلدية والبلديات المجاورة».