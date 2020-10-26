«مكافحة الأمراض»: 1210 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 784 حالة ووفاة 6 أشخاص

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأحد 25 أكتوبر 2020 م وفقا للبيان رقم (231).

واستلم المركز عدد (3815) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1504) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (137) عينات، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1100) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (10) عينات، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (278) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (135) عينة، مختبر المركز الوطني لصحة الحيوانية عدد (200) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على مختبرات: “مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (2) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (141) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (84) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (4) عينات، مختبر فرع المركز تازربو عدد (13) عينة، مختبر فرع المركز زواره عدد (7) عينات، مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (200) عينة”.

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد ( 2605 ) عينة سالبة، عدد (1210) عينة موجبة ( 838 جديدة + 372 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 441 حالة جديدة

عدد 224 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 62 حالة جديدة

3.العجيلات

عدد 8 حالة جديدة

4.الرياينة

عدد 27 حالة جديدة

5.العامرية

عدد 13 حالة جديدة

6.جنزور

عدد 33 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

7.زليتن

عدد 2 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

8.الواحات

عدد 41 حالة جديدة

9.مصراتة

عدد 60 حالة مخالطة

10.طبرق

عدد 1 حالة جديدة

11.القلعة

عدد 9 حالة جديدة

12.زلطن

عدد 1 حالة جديدة

13.سواني بن أدم

عدد 1 حالة جديدة

14.صرمان

عدد 8 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

15.السبيعة

عدد 3 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

16.قصر الأخيار

عدد 8 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

17.الجميل

عدد 13 حالة جديدة

18.صبراته

عدد 26 حالة جديدة

19.يفرن

عدد 10 حالة جديدة

20.ظاهر الجبل

عدد 4 حالة جديدة

21.القره بوللي

عدد 8 حالة جديدة

22.بني وليد

عدد 2 حالة جديدة

23.الكفرة

عدد 3 حالة جديدة

24.الزاوية الجنوب

عدد 2 حالة جديدة

25.النواحي الأربع

عدد 16 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

26.غريان

عدد 13 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

27.تازربو

عدد 1 حالة جديدة

28.جادو

عدد 6 حالة جديدة

29.الزاوية الغرب

عدد 17 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

30.الزاوية المركز

عدد 41 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

31.زواره

عدد 14 حالة جديدة

عدد 29 حالة مخالطة

32.الزنتان

عدد 4 حالة جديدة

عدد 14 حالة مخالطة

تفاصيــــل الـــــ ( 784 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 611 حالة في طرابلس

2.عدد 5 حالات في صرمان

3.عدد 16 حالة في السبيعة

4.عدد 24 حالة في غريان

5.عدد 1 حالة في تازربو

6.عدد 13 حالة في درج

7.عدد 17 حالة في زليتن

8.عدد 43 حالة في مصراته

9.عدد 12 حالة في الزاوية المركز

10.عدد 11 حالة في الزنتان

11.عدد 21 حالة في باطن الجبل

12.عدد 10 حالات في زواره

تفاصيــــــل الــــ ( 6 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في السبيعة

2.عدد 1 حالة في الخمس

3.عدد 1 حالة في مصراته

4.عدد 1 حالة في زواره

5.عدد 2 حالة في الزاوية المركز

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 57223

2.الحالات النشطة : 24907

3.المتعافين : 31515

4.الوفيات : 801