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«القوات المساندة لبركان الغضب»: الأطراف المشاركة بالحوار السياسي مرفوضة وفاقدة للشرعية

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم ما يعرف بـ”ائتلاف القوات المساندة لعملية بركان الغضب” أنهم ليسوا دعاة حرب، ويسعون دائما إلى المساهمة في إحلال السلم والسلام، وفق قولهم، مضيفين في بيان: “لم ولن نقفل الطريق أمام أي مشروع حقيقي يتفق عليه الليبيون لإنهاء الأزمة في ليبيا”.

وأعلن “الائتلاف” رفضه للمرحلة الانتقالية التي تبنتها البعثة، في تدوينة، وقال: “نطالب بإنهاء المراحل الانتقالية والاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات برلمانية” على حد قوله.

وتابع “الائتلاف”: “نرفض تمثيل كافة أطراف الحوار الحالية الفاقدة للشرعية والمعايير المجتمعية والتي كانت سببا في ما نحن فيه اليوم من عدم استقرار وتردي الأوضاع، ونستنكر دور عمل البعثة غير المتوازن ونطالبها بالكف عن العبث بمصير الليبيين ونطالبها أيضا بالالتزام بمهامها وفق القوانين الدولية المنظمة لعمل البعثات” على حد قوله.

وسبق أن قال آمر ما يسمى غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة إبراهيم بيت المال، التابعة لحكومة الوفاق: ” نستغرب بشدة الأسماء المطروحة في قائمة الحوار التي خرجت علينا اليوم بوسائل الإعلام المختلفة، ونتسائل بكل أسف من الذي اختار هذه الأسماء”.

وأضاف تدوينة نشرتها غرفة عمليات تأمين وحماية سرت و الجفرة:”يجب على مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا “ستيفاني ويليامز” الكف عن العبث بمصير الليبيين، ونؤكد لها بأنها لا تملك الحق في فرض أي شيء غير مرغوب فيه من ناحيتنا. “

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • المتغطى باردوغان الجربان عريان .
    وبحسب مراسل موقع sigmalive في تركيا ، فقد اشتكى هذا المواطن لأردوغان من أنه ليس لديه خبز في المنزل ، قائلًا نحن عاطلون عن العمل”.

    فأجابه رئيس تركيا ، قائلاً له إنه وجد ما سمعه مفرطًا وأعطاه علبة شاي وقال له: “اشرب هذا الشاي”.

    وفي الوقت الذي تمر فيه تركيا بأزمة اقتصادية وصحية ، مع انخفاض قيمة الجنيه بشكل مطرد وتجاوز الحالات المصابة بكورونا 2000 حالة يوميًا ، يتعامل أردوغان مع شكاوى المواطنين من الانكماش الاقتصادي من خلال توزيع أكياس الشاي.

    وتحدث الرئيس التركي في تجمع لأصحاب المتاجر وسائقي الحافلات المحتجين ، ووصف مخاوفهم بشأن الاقتصاد بأنها مفرطة، وحاول أردوغان استرضاء المحتجين من خلال تسليمهم أكياس الشاي التي يحملها رجاله.

    رد

  • اشرب يابركان شاى اردوغان شاى النسيان والتوهان .
    فيلم الموسم غاوى مشاكل للفنان اردوغان بدلا من عادل امام حيث يقوم بتوزيع الشاى بنفسه من حافلة تمر على الشعب فى الشارع وعندما اشتكى احد المواطنين من عدم وجود خبز ليأكله اعطاه باكو شاى ليشربه بديلا عن الخبز وليتمسح فيه زى القطة مثل شاى عادل امام فى دور مدحت ونوار فى دور ماجدة فى فيلم غاوى مشاكل عندما اصر عادل امام ان تشرب نوار الشاى الذى وضع فيه مادة تجعلها تتمسح فيه زى القطة !!!

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