تركيب محطتي كهرباء جنوب طرابلس ومحول في صرمان

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تركيب محطتي توليد كهرباء لتغذية مناطق جنوب طرابلس.

ووضعت المحطتين، إحداهما حجم ميجا والأخرى نصف ميجا، بمنطقة الخلة قرب محطة غزة، بهدف توفير الكهرباء للأهالي والاحياء السكنية بالمنطقة اعتبارا من اليوم الإثنين، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كما نفذ فنيو الشركة أعمال تركيب محول «30 ك.ف» بمحطة صرمان الجديدة؛ وذلك لتخفيف الأحمال على المنطقة وحل مشكلات الضعف والتذبذب للتيار في المنطقة.

اقرأ أيضا: «شركة الكهرباء»: إصلاح 13 عطلا على موصلات خطي الأصابعة

وركب فنيو ومهندسو دائرة التركيبات العامة طرابلس التابعة لإدارة توزيع طرابلس ودائرة الصيانة السريعة بدائرة مشروع الهضبة عددا من المحولات الهوائية سعه كل واحد «300 ك.ف»، وذلك بتقسيم المربعات الأحياء البرية، كما جرى استبدال خلية ضغط منخفض بمحطة الريشي 11 ك.ف بمنطقة اليرموك في العاصمة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا