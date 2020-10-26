الدغيس: كورونا وإصابة الخلايا البشرية

همسة يونس- بوابة أفريقيا الإخبارية |

26 October, 2020

سلط أستاذ علم الفيروسات بجامعة طرابلس أ.د. إبراهيم الدغيس، الضوء على مستجدات الدراسات البحثية بشأن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال الدغيس – عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض-، :”فيروس الكورونا يستخدم مستقبلا ثانيا (Neuropilin-1) لإصابة الخلايا البشرية، كل يوم فيه اكتشاف جديد عن هذا الفيروس، ومعرفة كيفية دخول فيروس الكورونا إلى الخلايا يعتبر من أحد وأهم الأشياء الرئيسية لمعرفة كيفية دراسة آلية لمنع الإصابة بالفيروس. لقد ثبت في الأبحاث السابقة أن فيروس الكورونا (SARS-CoV-2) يستخدم مستقبلات (ACE2) لإصابة الخلايا البشرية. الآن أظهرت دراستان جديدتان لبحثين منشورين في مجلة (Science) تشير إلى أنه لإصابة الخلايا البشرية بكفاءة عالية فإن فيروس الكورونا قادر على استخدام مستقبل ثاني يدعى (Neuropilin-1)، وهذا المستقبل متوفر بكثرة في العديد من الأنسجة البشرية بما في ذلك الجهاز التنفسي والأوعية الدموية والخلايا العصبية. كانت نقطة البداية في البحثين هي السؤال عن سبب الاختلاف في نسب انتشار فيروس السارس القديم (SARS-CoV) وهو فيروس كورونا والذي أدى إلى ظهور مرض السارس في الصين في عام (2003) حيث كان معدل انتشاره بسيط مقارنة بفيروس الكورونا الجديد (SARS-CoV-2)، حيث أن كلا الفيروسين من نفس العائلة الفيروسية وكلاهما يستخدمان نفس المستقبل الرئيسي (ACE2) لدخول الخلايا البشرية؟”.

وتابع الدغيس، :”لفهم كيف يمكن تفسير هذه الاختلافات، قام الباحثون بدراسة أهم البروتينات الموجودة على غلاف الفيروس (Spike proteins) وهي مثل الخطافات التي تثبت الفيروس وتؤدي لالتصاق الفيروس بالخلايا (وهي أول وأهم خطوة في تكاثر الفيروس). تم اكتشاف أن فيروس الكورونا الجديد (SARS-CoV-2) اكتسب قطعة بروتينية إضافية على غلافه، وهذه القطعة البروتينية شبيهة بتلك الموجودة في العديد من الفيروسات البشرية الخطيرة مثل فيروس الإيبولا وفيروس نقص المناعة البشرية والسلالات الفيروسية شديدة الإمراضية من إنفلونزا الطيور. عندما تم منع وغلق مستقبل (Neuropilin-1) باستخدام أجسام مضادة محددة، تمكن الباحثون من تقليل العدوى بفيروس الكورونا بشكل كبير في مزارع الأنسجة بالمختبر. مستقبل (ACE2) يعتبر بمثابة قفل باب الخلية لدخول الفيروس لداخل الخلية، وقد يكون (Neuropilin-1) عاملاً يوجه ويقود الفيروس إلى الباب. يوجد مستقبل (ACE2) بمستويات منخفضة جدًا في معظم خلايا الجسم، وبالتالي ليس من السهل على الفيروس أن يجد أبوابًا للدخول داخل الخلايا وقد تساعد عوامل أخرى مثل مستقبل (Neuropilin-1) الفيروس في العثور على باب الدخول. حاليًا فإن الباحثين يختبرون تأثير جزيئات ومواد جديدة لمنع الاتصال بين الفيروس ومستقبل (Neuropilin-1) والنتائج الأولية واعدة للغاية، ويأمل الباحثون أن تتم التجارب في الجسم الحي في المستقبل القريب”.