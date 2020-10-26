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«عميد تاجوراء»: ناقشت مع السفير التركي تجهيز جامع «مراد آغا» ليكون شاهداً على «إرثنا العثماني»

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال حسين بن عطية، عميد بلدية تاجوراء، إنه: “بالتنسيق مع وزارة الخارجية، استقبلت سفير جمهورية تركيا السيد سرحات اكسين والوفد المرافق له في زيارته لبلدية تاجوراء، حيث كان في استقباله السادة اللجنة المشرفة على شئون جامع مراد آغا وأعيان تاجوراء وممثل مجلس الدولة عن تاجوراء ومكتب أوقاف طرابلس ومكتب أوقاف تاجوراء ومختار المحلة، ولم تكن الدعوة عامة نظرا لاستمرار انتشار وباء كورونا” وفق قوله.

“بن عطية” الذي سبق له أن أطلق اسم السلطان العثماني سليمان القانوني على أحد أهم شوارع المنطقة، تحديداً على الطريق الذي يبدأ من منارة الحميدية “الفنار” وصولاً إلى جزيرة الدوران المعروفة بـ”جزيرة اسبان”، تلك المنطقة التي نزل بها جنود الأسبان عند احتلال طرابلس، ليكون “طريق سليمان القانوني” قال على حسابه بـ”فيسبوك”: “تم الحديث عن إمكانية صيانة وإعادة تجهيز جامع مراد آغا بإعتباره رمزية تاريخية للعلاقة بين أهالي تاجوراء و إرث تاريخي مهم شاهد على مساهمة العثمانيين في تحرير طرابلس من فرسان القديس يوحنا، وأيضا إمكانية مساهمة و دعم المستثمرين الأتراك في المرحلة المقبلة في بعض المشاريع داخل نطاق البلدية” على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ارث امك المغولى موجود فى بيوت الدعارة بتركيا ياديوث فارض ليبيا الطاهرة ترفض الارث التركى المفولى البغيض من دعارة مقننة فى اسطنبول والسماح بالشذوذ الجنسى اتفووووه عليك يامتناك من الاتراك امثالك من عملاء الاحتلال التركى فى مزبلة التاريخ

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  • الا يستعى عميل بلوية تاجوراء الننتن راهو حيث ان عطية تعنى نتن بالعبرية ونتن ياهو عطية الرب اما هذا الكلب عطية ارجوغان وموزه القذرة

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  • طز فى السفيه التركى وعميل تركيا فى تاجوراء فهو من حثالة المجتمع بن عطية ابليس الديوث النجس وقريبا سيتم كنسه مع رحيل الاحتلال فالمتغطى باردوغان عريان فاين الحقير عمر البشير الذى منح جزيرة سواكن للاتراك انه الان بيتناك فى السجن ولن ينفعك الاتراك ياعميل موزه واردوغان

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  • الغريب ان يتم الحديث عن حقبة العثمانيين المتخلفين بلغة ايجابية وانهم كانوا وراء نهضة او تنمية حدثت للبلاد…الحقبة العثمانية كانت حقبة التخلف والجهل وسرقة اموال الليبيين بدفع الضرائب والجزية ومن يرفض فأن مصيره القتل كما حدث لقبيلة الجوازي في شرق ليبيا …ومادام القردوغان يحكم تركيا فأنه لامجال ولا فرصة لعلاقات طيبة معه ..وذلك لعدة أسباب منها انه القردوغان معروف انه عميل امريكا واسرائيل…يدعم الخوان المفلسين..يدعم الارهاب والدواعش…يحمي الشواذ والحشاشين …يدعم اقتصاد اسرائيل بالسياح واستيراد المعدات والاجهزة والسلاح من اسرائيل…هل مازال يوجد شخص عاقل يدافع عن هذا القاتل المجرم العميل القردوغان…من يدافع عنه اما مجنون ومتخلف عقليا او عميل مثله ..سببان لا ثالث لهما…

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