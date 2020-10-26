«عميد تاجوراء»: ناقشت مع السفير التركي تجهيز جامع «مراد آغا» ليكون شاهداً على «إرثنا العثماني»

قال حسين بن عطية، عميد بلدية تاجوراء، إنه: “بالتنسيق مع وزارة الخارجية، استقبلت سفير جمهورية تركيا السيد سرحات اكسين والوفد المرافق له في زيارته لبلدية تاجوراء، حيث كان في استقباله السادة اللجنة المشرفة على شئون جامع مراد آغا وأعيان تاجوراء وممثل مجلس الدولة عن تاجوراء ومكتب أوقاف طرابلس ومكتب أوقاف تاجوراء ومختار المحلة، ولم تكن الدعوة عامة نظرا لاستمرار انتشار وباء كورونا” وفق قوله.

“بن عطية” الذي سبق له أن أطلق اسم السلطان العثماني سليمان القانوني على أحد أهم شوارع المنطقة، تحديداً على الطريق الذي يبدأ من منارة الحميدية “الفنار” وصولاً إلى جزيرة الدوران المعروفة بـ”جزيرة اسبان”، تلك المنطقة التي نزل بها جنود الأسبان عند احتلال طرابلس، ليكون “طريق سليمان القانوني” قال على حسابه بـ”فيسبوك”: “تم الحديث عن إمكانية صيانة وإعادة تجهيز جامع مراد آغا بإعتباره رمزية تاريخية للعلاقة بين أهالي تاجوراء و إرث تاريخي مهم شاهد على مساهمة العثمانيين في تحرير طرابلس من فرسان القديس يوحنا، وأيضا إمكانية مساهمة و دعم المستثمرين الأتراك في المرحلة المقبلة في بعض المشاريع داخل نطاق البلدية” على حد قوله.