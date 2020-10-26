الدرسي: هناك تهميش في قائمة الحوار السياسي

أعرب عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، عن انتقاده لما وصفه بـ “تهميش شخصيات وزانة” في المنطقة الشرقية لصالح أسماء ليس لها أي “تأثير أو وزن”، للمشاركة في الحوار السياسي الليبي.

وقال الدرسي، في تصريحات لـ”اليوم السابع المصرية”، “الأسماء المشاركة في الحوار السياسي لا أحد يعرف معايير اختيارهم من قبل البعثة الأممية وتغييب لشخصيات لها تأثير كبير”، مؤكدا أن البعثة الأممية كان من المفترض أن تختار لجنة الحوار السياسي بطريقة مدروسة وليس بـ “شكل عشوائي”.

كما قال الدرسي، “إنّ الشعب الليبي يهمه أن تحقّق اجتماعات الحوار السياسي تطلّعاته”، مشيرًا إلى أنّ اجتماعات العسكريين الليبيين حسمت 80% من المشكلة.