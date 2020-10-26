عاجل // الوفاق توقع اتفاقية تعاون أمني في مجال مكافحة الإرهاب مع قطر

أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن حكومة الوفاق غير المعتمدة وقعت اليوم اتفاقية تعاون أمني مع قطر في مجال مكافحة الإرهاب.

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