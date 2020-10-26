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عاجل // الوفاق توقع اتفاقية تعاون أمني في مجال مكافحة الإرهاب مع قطر

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن حكومة الوفاق غير المعتمدة وقعت اليوم اتفاقية تعاون أمني مع قطر في مجال مكافحة الإرهاب.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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