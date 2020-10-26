عاجل // الوفاق توقع اتفاقية تعاون أمني في مجال مكافحة الإرهاب مع قطر

أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن حكومة الوفاق غير المعتمدة وقعت اليوم اتفاقية تعاون أمني مع قطر في مجال مكافحة الإرهاب.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن حكومة الوفاق غير المعتمدة وقعت اليوم اتفاقية تعاون أمني مع قطر في مجال مكافحة الإرهاب.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
قصدكم دعم الارهاب
محاربة ارهاب الشعوب ودعم الغلابة المقهورين من داعش والقاعدة لقطع رقابهم
قديما قالوا لا تصلح غانيه لأعطاء درس في الفضيله فقطر راعيه الارهاب كيف لها ان تحارب الارهاب والمليشيات الارهابيه الليبيه المكونه من الصيّع والحراميه كيف يمكن تتحول الي محارب للارهاب
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