ليبيا الان

«العكروت»: بعض المشاركين في «الحوار السياسي» لا أضعهم حتى على «زريبة معيز»

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعرب محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، عن استيائه من قائمة المشاركين في الحوار السياسي المرتقب في تونس نوفمبر المقبل، برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

“العكروت” كتب على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم قائلاً: “اطلعت على قائمة الـ75 الذين سيشاركون في الحوار، أظن انها قائمة مبدئية سيتم تعديلها، هي جس نبض فقط” على حد تعبيره.

أضاف “العكروت”: “بعض الأسماء لا أضعهم حتى على زريبة معيز، فما بالك بتقرير مصير وطن، بعض الأسماء تمت دعوتها بناء على رزالة وصحة وجهها في الفيس وتويتر، ليست هذه الشخصيات التي تستطيع تقرير مصير البلاد” على حد تعبيره.

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • انت اخطأت ياعركوت فى حق المعيز ويجب ان تعتذر لهم فكيف تشبه بهم صراصير الاخوان الضارة فى حين ان المعيز كل شئ فيها مفيذ لحمها ولبنها وشعرها وجلدها اما قطيع الاخوان فيستحق السحق بالنعال

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