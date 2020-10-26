«العكروت»: بعض المشاركين في «الحوار السياسي» لا أضعهم حتى على «زريبة معيز»

أعرب محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، عن استيائه من قائمة المشاركين في الحوار السياسي المرتقب في تونس نوفمبر المقبل، برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

“العكروت” كتب على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم قائلاً: “اطلعت على قائمة الـ75 الذين سيشاركون في الحوار، أظن انها قائمة مبدئية سيتم تعديلها، هي جس نبض فقط” على حد تعبيره.

أضاف “العكروت”: “بعض الأسماء لا أضعهم حتى على زريبة معيز، فما بالك بتقرير مصير وطن، بعض الأسماء تمت دعوتها بناء على رزالة وصحة وجهها في الفيس وتويتر، ليست هذه الشخصيات التي تستطيع تقرير مصير البلاد” على حد تعبيره.