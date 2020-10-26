ناقلة النفط «سي لويالتي» تصل الليلة إلى ميناء السدرة لشحن 640 ألف برميل

ينتظر ميناء السدرة النفطي وصول ناقل نفط لشحن 630 ألف برميل من النفط الخام.

وأوضحت إدارة الميناء، في بيان اليوم الإثنين، إن الناقلة التي تحمل اسم «سي لويالتي»، وتحمل العلم المالطي، ستصل الليلة.

وأمس الأحد، استقبل الميناء ناقلة النفط الخام «نيسوس سيرفيوس»، التي ترع العلم الإيسلندي، لشحن كمية وقدرها 630 الف برميل.

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وعادت الموانئ الليبية إلى العمل بشكل طبيعي، بعد شهور من الإغلاق، حيث استقبلت العديد من النواقل النفطية خلال الفترة الأخيرة، إذ وصلت في 17 أكتوبر الجاري، ناقلة النفط الخام «Nordic Breeze» إلى ميناء الزويتية، لشحن كمية تقدر بنحو مليون برميل، وترفع علم ليبيريا.

كما رستت في ميناء البريقة النفطي خلال التوقيت نفسه، ناقلة الأمونيا «Trammo Paris»، التى ترفع علم ليبيريا، لشحن كمية من الأمونيا تقدر بنحو 13 ألف طن، وتتجه بهذه الشحنة إلى مالطا.

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