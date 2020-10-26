«مجلس الطوارق» يتمسك باتفاق السلام مع التبو ويستنكر عدم تمثيله في لجنة الحوار السياسي

أعرب المجلس الاجتماعى لقبائل الطوارق في ليبيا عن «استنكاره واستهجانه الأسلوب والطريقة التى تعاملت بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لدى اختيارها أعضاء لجنة الحوار السياسي».

وقال المجلس في بيان، اليوم الإثنين، إن تغيب «مكون أصيل» مثل الطوارق ومناطق غات وغيرها يعد «إجحافا وتهميشا»، مبديا أمله في «ألا يكون الإقصاء متعمدا لمكون أصيل من مكونات الشعب الليبي، ما يتناقض مع ما صرحت به رئيسة البعثة بالإنابة ستيفاني وليامز بأن الاختيار سيكون شاملا لكل المكونات والمناطق».

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وأكد البيان التزام المجلس بالسلام، و«تمسكه خاصة باتفاقية السلام التى وقعت مع التبو، والتعايش المشترك المبنى على الاحترام المتبادل مع شركاء الوطن».

وأمس الأحد، أعلنت البعثة حدة للدعم في ليبيا 75 أسما للمشارك في ملتقي الحوار السياسي المقرر عقده في تونس خلال الأيام المقبلة، يوم 9 نوفمبر المقبل، وقالت إنهم «من مختلف مدن ومناطق ليبيا، ويمثلون كافة التوجهات السياسية والاجتماعية».

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