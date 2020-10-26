مجلس الدولة: اتفاق وقف إطلاق النار لا يشمل ما أبرمته حكومة الوفاق من اتفاقات مع تركيا

ليبيا – زعم مجلس الدولة الاستشاري على أن اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الموقّع في جنيف لا يشمل ما أبرمته ما وصفها بـ”السلطة التنفيذية الشرعية” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان المنتخب) من اتفاقات شرعية مع الدولة التركية.

المجلس رأى في بيان له أنّ الاتفاق الموقّع من قبل طرفي اللجنة العسكرية المشتركة برعاية الأمم المتحدة هو بمثابة اتفاق بين من وصفهم بـ” سلطة شرعية وبين قوة متمرّدة حاولت الاستيلاء على السلطة بالقوة” (مسلحي الوفاق والقوات المسلحة الليبية).

وأعلن المجلس في الوقت نفسه ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار، وعودة الرحلات الجوية الداخلية، ورفع القوة القاهرة عن بعض الحقول والموانئ النفطية، وكل ما من شأنه تخفيف المعاناة عن المواطن، وإنهاء الانقسام المؤسّساتي.

وأضاف: “نشكّك في نوايا وقدرة القوة المتمرّدة على الالتزام ببنود هذا الاتفاق، خاصّة فيما يتعلق ببنود هذا الاتفاق، خاصّة فيما يتعلق بإخراج المرتزقة من قوات فاغنر والجانجويد والمعارضة التشادية وأن الاتفاق لا يسقط الجرائم المرتكبة خلال فترة العدوان على العاصمة” بحسب نص البيان.

كما أكّد على ضرورة ايجاد ضمانات كافية لعودة المهجّرين، دون التعرض لهم بأي أذى، وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بممتلكاتهم.