الميهوب: التيار الأصولي يريد السيطرة وتمكين الحرس الوطني على غرار النموذجين القطري والتركي

ليبيا – قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب إنّ الشخصيات التي اختارتها البعثة الأممية للمشاركة في حوار تونس ستنتج جسمًا مشوّهًا؛ لأن غالبية الأسماء قابعة تحت سيطرة تيار الإسلام السياسي في ليبيا وتحديدًا جماعة الإخوان.

الميهوب وفي تصريحات خاصّة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الإثنين أوضح أنه لا يوجد ممثّل حقيقي للقوات المسلحة في اجتماعات الحوار السياسي، مشيرًا إلى أن الجيش يسيطر على 75% من مساحة البلاد، وأي حوار سياسي لتشكيل جسم تنفيذي لن ينجح من دون موافقة القوّات المسلحة.

ولفت الميهوب إلى أنّ التيار الأصولي يريد السيطرة من جديد عبر البعثة الأممية على ليبيا؛ لتفكيك قوات الجيش الوطني وإبعادها عن المشهد وإحلال الحرس الوطني محلها على غرار النموذجين القطري والتركي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية