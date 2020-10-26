الفارسي: المنشآت النفطية تحتاج إلى تمويل لتعزيز الصادرات ودعم الموازنة العامة

ليبيا – اعتبر علي الفارسي الخبير المتخصّص في مجال الطاقة أنَّ عودة إنتاج النفط تنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي.

الفارسي أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أنّ ليبيا خارج الاتفاق الذي يتعلّق بالالتزام الخاصِّ بخفض سقف إنتاج النفط المتفق عليه في “أوبك +”، وذلك نظرًا للظروف التي كانت تمر بها البلاد.

وأضاف: “في ظل ارتفاع الدين العام للبلاد نتيجة الأحداث الجارية، فإن المنشآت النفطية تحتاج إلى تمويل كامل، وتنفيذ الخطط التطويرية للبنية التحتية، لتعزيز الصادرات، ودعم الموازنة العامة وتخفيف الأعباء عن المواطن”.

كما لفت إلى أنّ الوطنية للنفط تسعى دومًا لاستقرار أسواق الطاقة وتتشاور مع الأعضاء الآخرين، وطمأنة الدول الأعضاء باحترام سياسات متبعة للحد من انهيار الأسعار، على حدّ تعبيره.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية