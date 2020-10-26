المقري يحذر من مؤامرة جديدة.. ويدعو لملتقى وطني ببنغازي

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

26 October, 2020

حذر المحلل السياسي عبد الله ميلاد المقري، مما وصفها بـ”مؤامرة جديدة” ضد ليبيا تستهدف ضرب القوات المسلحة الليبية وتغييب إرادة الليبيين ونسف كل المحاولات الجادة في حل سياسي يؤسس لبناء الدولة الليبية الوطنية العصرية الحديثة وفق ثوابت وطنية تحقق الأمن والسلام والحرية والحياة الكريمة للشعب الليبي.

وقال المقري في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، :”إنه وفي ضوء إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قائمة لجنة الحوار الليبي -مخالفة بذلك تعهداتها بأن تشمل كل مكونات الشعب الليبي الحقيقية، والاستعانة بشخوص متهمة بإدانتها بالإرهاب والتحريض على القتال والإجرام السياسي في حق الشعب الليبي-وحتى لا تنفرد البعثة الأممية وتقود الليبيين إلى مرحلة انتقالية خطيرة ترهن البلد للفوضى وللتدخل الخارجي ولتمكين سلطة الإرهاب من رقاب الليبيين، فعليه ندعو الجميع إلى إنقاذ الوطن وتحرير إرادة الليبيين من خلال العمل الفوري على عقد لقاء للقوى الوطنية ومؤيدي القوات المسلحة العربية الليبية مع القيادة العامة للقوات المسلحة لرسم موقفا وطنيا سياسيا وتعبويا، في وجه عبث وخلط الأوراق السياسية والتفاوضية”، بحسب تعبيره.

وطالب المقري، القيادة العامة للقوات المسلحة بالانفتاح على شعبها والقوى الوطنية الداعمة لها في حربها -ضد الإرهاب والتدخل الاستعماري التركي – بالدعوى إلى عقد ملتقى وطني يعقد في مدينة بنغازي تحتضنه القوات المسلحة في نقلة وطنية لفعاليات كل الشعب الليبي والقوى الوطنية لخلق لحمة وطنية قتالية ونضالية فاعلة لإسقاط المؤامرة التي تستهدف ضرب القوات المسلحة وتغييب إرادة الليبيين.