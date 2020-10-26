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دبرز: اتفاق لجنة “5+5” في جنيف هشٌّ بسبب عدم ثقتنا في حفتر

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز إنّ اتفاق وقف إطلاق النار إذا تم إضفاء الشرعية عليه فقد ينعكس إيجابًا على المسارات الأخرى، وعلى حركة المواطنين وتنقّلاتهم بين شرق ليبيا وغربها.

دبرز وفي تصريح لقناة “الجزير” القطرية أمس الأحد إدعى قائلاً : “ما ينقص اتفاق وقف إطلاق النار هو عدم نصّه على تسليم خرائط زرع الألغام في طرابلس وسرت، وكشف المقابر الجماعية التي ارتكبتها مليشيات حفتر، وتسليم المتهمين في جرائم حرب للمحكمة الجنائية الدولية”، حسب زعمه.

واختتم قائلًا: “هناك من يعتبر اتفاق لجنة “5+5″ في جنيف هشًّا بسبب عدم الثقة بحفتر، وعدم قدرته على إنهاء وجود من وصفهم بالمرتزقة على الأراضي الليبية، إضافة إلى أن حفتر مجرد أداة ودمية تُحرّك من القاهرة وباريس وموسكو”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • الذين لا ثقه فيهم هم المليشيات المتناحره في الغرب الليبي وحثالة القوم المكوّن الرئيس لحزب أخوان الشيطان المعروفون علي انه كلاب يسلطها اردوغان فهذا المسوخ كذاب واملاطعي من يدعي دبرزي فأي خرده أخوانيه تجده فاسد الذمه معدوم الضمير

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  • امر طبيعى ان اى مجرم او ارهابى او خائن للوطن من حريم السلطان لايثق فى حفتر لانه لن يتنازل عن ثوابته الوطنية بتطهير البلاد من هذه الكائنات الحقيرة انت يادبرز لاتثق الا فى المعتوه نحى سروالك لكى تحصل على الختم السلطانى الشيطانى الشرجى فى دبرك

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  • هل رايت لص او مجرم يثق فى رجال الامن لكى يتركوه بمارس عمله بحرية بالطبع لا ولهذا يخشى حفتر كل مجرم ولص وغبى وحقير وديوث ومختل عقليا فمن انت فى هؤلاء ياسئ دبرز

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