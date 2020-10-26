دبرز: اتفاق لجنة “5+5” في جنيف هشٌّ بسبب عدم ثقتنا في حفتر

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز إنّ اتفاق وقف إطلاق النار إذا تم إضفاء الشرعية عليه فقد ينعكس إيجابًا على المسارات الأخرى، وعلى حركة المواطنين وتنقّلاتهم بين شرق ليبيا وغربها.

دبرز وفي تصريح لقناة “الجزير” القطرية أمس الأحد إدعى قائلاً : “ما ينقص اتفاق وقف إطلاق النار هو عدم نصّه على تسليم خرائط زرع الألغام في طرابلس وسرت، وكشف المقابر الجماعية التي ارتكبتها مليشيات حفتر، وتسليم المتهمين في جرائم حرب للمحكمة الجنائية الدولية”، حسب زعمه.

واختتم قائلًا: “هناك من يعتبر اتفاق لجنة “5+5″ في جنيف هشًّا بسبب عدم الثقة بحفتر، وعدم قدرته على إنهاء وجود من وصفهم بالمرتزقة على الأراضي الليبية، إضافة إلى أن حفتر مجرد أداة ودمية تُحرّك من القاهرة وباريس وموسكو”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية