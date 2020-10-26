بوشناف يعيين 7 مدراء أمن جدد

أصدر وزير الداخلية في الحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الإثنين، قرارا بتكليف سبعة ضباط بمهام المدراء في عدة مديريات أمن.

ووفق القرار، الذي حمل رقم 1010 للعام 2020، كلف عميد إدريس السعيطي مديرا لمديرية أمن الأبيار، وعميد عادل العرفي مديرا لمديرية أمن البيضاء.

كما عين عميد خالد البسطة مديرا لمديرية أمن أجدابيا، وعقيد ونيس الشكري مديرا لمديرية أمن بنغازي، وعقيد محمد الدرسي مديريا لمديرية أمن منفذ امساعد البري، وعقيد أحمد الشامخ مديرا لمديرية أمن رأس لانوف، وعقيد جبريل حمد مديرا لمديرية أمن امساعد

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا