عمران: تقسيم المناصب السيادية سيتم وفقًا لمعايير الجدارة والاستحقاق في إطار التنوع

ليبيا – قالت عضو الهيئة التأسيسة للدستور ناديا عمران إنّ الفترة الانتقالية حُدّدت بمرحلتين، وبمدة زمنية 18 شهرًا، ستنتهي بانتخابات استنادًا على قاعدة دستورية.

عمران أضافت في تصريح لموقع “عربي 21” القطري: “هذه الاتفاقات ستسير في عدة مسارات، تتضمن توحيد المؤسسات، ووضع رؤية وبرامج محددة لحلحلة الوضع المعيشي والمتأزم في ليبيا، وغيرها كمسألة التشكيلات المسلحة، وتتلخّص في تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين وحكومة منفصلة عنه، ثم وضع معايير شاغلي المناصب السيادية انتهاء بالمسار الدستوري”.

وتابعت: “أما بخصوص مقر الحكومة، فهو أمر متفق عليه منذ فترة، وكذلك تقسيم المناصب السيادية، والذي سيتم وفقًا لمعايير الجدارة والاستحقاق في إطار التنوع”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية