رأى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عمر النعاس، أنه وبعد 10 سنوات من الأزمة الليبية، فأن ليبيا ليست بحاجة إلى مزيد من الحوارات واللقاءات، بل بحاجة إلى قرار شجاع يصدر دون تأخير.

وقال النعاس في رسالة وجهها إلى لجنة الحوار من الليبيين والليبيات – تونس، خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها، :”ليبيا بحاجة إلى قرار شجاع للخروج من مرحلة انتقالية يسود فيها الصراع إلى مرحلة استقرار حقيقي يسود فيها مبدأ التداول السلمي على السلطة وتكون فيها مؤسسات الدولة خاضعة لحكم القانون. ليبيا بحاجة إلى قرار شجاع تُطمس فيه كل مظاهر الجهوية والتعصب والقبلية والحزبية، ويحل محلها العمل الصادق والمخلص لتحقيق المصلحة الوطنية العليا وبناء دولة الدستور والقانون. ليبيا بحاجة إلى قرار شجاع نتجرّد فيها جميعنا من حب الذات والأنانية والتعصّب، ويحل محلها الرؤية الجامعة لتحقيق المصلحة والحياة الكريمة لكل الليبيين والليبيين من خلال بناء دولة الدستور. ليبيا بحاجة إلى قرار شجاع لنبذ الإرهاب وكل أشكال الكراهية والحقد والتكفير، والعمل جميعا من أجل بناء دولة الحقوق والحريات من خلال دستور يصنعه الشعب الليبي ونابع من إرادته الحرّة. ليبيا بحاجة إلى قرار شجاع لتتناسي الماضي وأحقاده، والسعي لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة. ليبيا بحاجة إلى قرار شجاع باحترام إرادة الشعب الليبي الذي رسم طريقه سنة 2011 من خلال الإعلان الدستوري وانتخاب الهيئة التأسيسية سنة 2014 لبناء الدولة من خلال المسار الديمقراطي”.

وتابع النعاس، :”ليبيا بحاجة إلى قرار شجاع يعلن صراحة أن الشعب الليبي هو صاحب السلطة التأسيسية الأصلية وهو مصدر كل السلطات ولا مصادرة لحقه في تقرير مصيره ولا وصاية عليه من أحد. ليبيا بحاجة إلى قرار شجاع يرسّخ وجوب استمرار المسار الدستوري من خلال تمكين الشعب الليبي من الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أقرّته الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب الليبي بمقرها بمدينة البيضاء يوم 2017/7/29 بالتصويت العلني الحرّ المباشر وبأغلبية دستورية صحيحة ومعزّزة تجاوزت تلك المنصوص عليها في الإعلان الدستوري، وبموافقة (43 عضو من أصل 44 عضو حاضرين) من كل المناطق والدوائر الانتخابية في البلاد، وبأغلبية عامة وأغلبية في كل المناطق الانتخابية ( 11 عضو من برقة، 15 عضو من طرابلس، 17 عضو من فزان) وبنسبة بلغت 98% من الحاضرين، وبنسبة أكثر من 75% من إجمالي الأعضاء الفعليين للهيئة وعددهم 57 عضوا”.

وأضاف، :”ليبيا بحاجة إلى قرار شجاع بتفعيل مشروع الدستور “كقاعدة دستورية متينة نابعة من الشعب” وإقراره كدستور نافذ ومؤقت لمدة 5 سنوات وتجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وفق أحكامه وذلك لقطع الطريق أمام أي مرحلة انتقالية جديدة دون دستور حقيقي يحكمها، وخلال مرحلة الاستقرار الدستوري يتم طرح الدستور المؤقت للاستفتاء عليه من الشعب بالقبول أو الرفض، وتكون الميزة الحقيقية هي أن هذه المرحلة ستكون محكومة بالدستور وكل المؤسسات خاضعة لأحكام الدستور وتمثّل سلطة واحدة للدولة الليبية ومهمتها هي تحقيق الأمن والاستقرار والحياة الكريمة للشعب الليبي وانتشاله من حالة البؤس والشقاء وضمان الحرية والسعادة لكل الليبيين والليبيات. ليبيا بحاجة إلى كل ليبي وليبية ليقول نعم لقيام دولة الدستور والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة وضمان الحقوق والحريات وضمان التنمية وتوفير الخدمات في كل مدن وقرى وواحات ليبيا”.